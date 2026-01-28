Galleria Mameli, chiusure notturne per la messa in sicurezza e il restauro delle facciate

Genova. A partire dal 28 gennaio 2026, la circolazione nella galleria Goffredo Mameli subirà delle restrizioni notturne per consentire interventi urgenti di messa in sicurezza e restauro delle facciate. Il provvedimento, emesso dalla Direzione Mobilità Urbana del Comune di Genova, resterà in vigore fino al 6 febbraio 2026.

Per minimizzare l’impatto sul traffico cittadino, i lavori, che prevedono il montaggio e lo smontaggio di ponteggi a scavalco della sede stradale, si svolgeranno esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 05:30 del mattino successivo. Le limitazioni saranno attive solo nei giorni feriali, con l’esclusione totale dei sabati e dei giorni festivi.

