Parco Cinque Terre, 192 domande accolte per il bando per i muri a secco. Viviani: “Partecipazione dimostra risposta collettiva del territorio”

Sono 192 le domande accolte dal Parco Nazionale delle Cinque Terre per la ricostruzione dei muri a secco nei terrazzamenti agricoli. Solo sette istanze sono risultate non ammissibili. Gli interventi finanziati permetteranno il recupero di circa 4 chilometri di muri, contribuendo alla tutela del paesaggio terrazzato. Il bando 2025, con una dotazione iniziale di 800mila euro – la più alta mai stanziata dal Parco per questo tipo di interventi – è stato aggiornato introducendo novità condivise con le categorie agricole, favorendo un’ampia partecipazione. Tra le principali innovazioni figurano il finanziamento dei muri a sostegno di terrazzamenti non coltivati, l’estensione dei tempi di realizzazione fino a un anno, l’ammissibilità di opere già eseguite se documentate e contributi proporzionati alle superfici coltivate.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com