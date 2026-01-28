Ranking europeo delle università: Genova recupera posizioni

Genova. L’Università di Genova migliora il proprio posizionamento nel QS World University Rankings: Europe 2026, la classifica europea delle università elaborata da QS Quacquarelli Symonds, tra i principali riferimenti internazionali per la valutazione dei sistemi accademici.
Nell’edizione 2026 del ranking europeo, l’Ateneo genovese sale dalla 17ª alla 15ª posizione tra le 65 università italiane della classifica, rafforzando la propria presenza nel panorama accademico nazionale. A livello europeo, l’Università di Genova registra un significativo miglioramento, passando dalla 224ª alla 204ª posizione tra le 958 istituzioni valutate.