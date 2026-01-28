Sassello innevata, il sindaco Gian Marco Scasso: “Nessuna criticità, eravamo preparati“

Sassello. Risveglio da cartolina. Dopo i fiocchi della notte, un paesaggio romantico. Questa è Sassello dove non si sono registrate criticità grazie anche al lavoro attento dell’amministrazione comunale che, fin dalla serata di ieri, ha attivato i mezzi spazzaneve e controllato tutto il territorio. Un ritorno alle nevicate del passato.

Il sindaco, Gian Marco Scasso: “Effettivamente con lo scorso fine settimana e queste giornate ci si ricorda dei vecchi tempi. Negli ultimi anni, infatti, di nevicate abbondanti non se ne sono viste e soprattutto in questo periodo. Nevicava agli inizi di dicembre e poi non si vedeva più un paesaggio come quello di oggi. In paese tra i 10 e i 15 centimetri mentre, nelle zone più alte, si arriva intorno ai 25”.

