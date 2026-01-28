Savona, domenica messa di trigesimo per don Piero Giacosa

Savona. Domenica primo febbraio alle ore 11 nella Chiesa San Giovanni Battista in San Domenico, in via Alfonso Mistrangelo, sarà celebrata la messa ad un mese dalla morte (trigesimo) di don Piero Giacosa. Sarà un momento importante in suffragio del parroco della comunità del centro storico, scomparso a gennaio all’età di 62 anni e dopo una lunga malattia.

Don Giacosa è stato la guida spirituale della Parrocchia Santi Giovanni Battista e Andrea Apostolo dal 2019 (vi aveva già operato da seminarista e diacono con il gruppo giovanile e gli scout) fino alla morte.

