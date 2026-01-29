Annuncio di vendita abusivo di Villa Riva a Rapallo, dopo il “caso” il Comune si affida a un legale

Rapallo. Aveva fatto discutere e aveva avuto ripercussioni politiche, nelle scorse settimane, il caso dell’annuncio di vendita comparso su un portale online di Villa Riva, a Rapallo, edificio sul mare, in stato di degrado, già più volte messo all’asta dal Comune – che ne è proprietario – ma senza fortuna. Quella vicenda aveva portato l’assessore comunale al Patrimonio Eugenio Brasey a rimettere la propria delega. Era stato lui, infatti, ad avere un’interlocuzione con l’agente immobiliare Andrea Borlenghi che aveva preso l’iniziativa – a quanto risulta sinora a insaputa dell’amministrazione – di pubblicare l’annuncio di vendita su internet.

L’annuncio, comparso su Idealista, che riportava un valore di vendita di 990 mila euro (inferiore a quello scelto dall’amministrazione nell’ultima asta bandita), è stato rimosso il 9 gennaio, dopo il deflagrare del caso grazie a un’interrogazione del consigliere di opposizione Andrea Carranante. Ma la vicenda non si è conclusa con il passo indietro dell’assessore e l’annuncio rimosso.

» leggi tutto su www.genova24.it