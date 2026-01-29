Chiavari: Angsa Tigullio, progetto per una nuova sede operativa

L’associazione Angsa Tigullio ODV è pronta a realizzare una nuova sede operativa in via Zara 33, a Chiavari. L’iniziativa riguarda la riorganizzazione degli spazi destinati alle attività educative, laboratoriali e formative rivolte a bambini, adolescenti e adulti con disturbo dello spettro autistico. La nuova sede permetterà una migliore organizzazione degli ambienti, più adeguati alle esigenze dei beneficiari sotto il profilo del comfort, dell’accessibilità e della funzionalità, consentendo anche l’accoglienza di nuove famiglie. La presentazione della progettazione della nuova sede sarà patrocinata dal Comune di Chiavari, che ha concesso il proprio sostegno all’iniziativa.

» leggi tutto su www.levantenews.it