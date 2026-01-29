Chiavari: nuova area di sosta per motocicli in via San Pio X

il Comune di Chiavari ha disposto la realizzazione di un’area di sosta riservata a ciclomotori e motocicli in via San Pio X, in adiacenza al civico 13. Il provvedimento nasce a seguito dei lavori di riqualificazione del tratto di levante della strada, che hanno comportato l’ampliamento del marciapiede e la conseguente soppressione degli stalli moto preesistenti. L’amministrazione ha quindi ritenuto opportuno individuare una nuova area nelle immediate vicinanze, per rispondere alle esigenze di sosta dei veicoli a due ruote.

