Concessioni Balneari: Albenga avvia il procedimento per andare a gara

Albenga. Il Comune di Albenga ha dato ufficialmente avvio alle attività propedeutiche all’uscita del bando di gara per l’assegnazione delle concessioni balneari.

Con apposito atto è stata infatti formalmente avviata la procedura che prevede, in questa prima fase, la richiesta ai concessionari uscenti della quantificazione degli indennizzi (dati dagli investimenti non ancora ammortizzati). Tali importi saranno successivamente verificati da commercialisti incaricati e, una volta validati, verranno inseriti nei bandi di gara.

L’Amministrazione comunale sta procedendo in un quadro normativo e giurisprudenziale complesso, caratterizzato dall’assenza di linee guida nazionali chiare e uniformi, che ha imposto ai Comuni di assumersi direttamente la responsabilità di scelte delicate e di grande impatto sul territorio.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “I Comuni sono stati lasciati soli. Se avessimo seguito le indicazioni del Governo, oggi non avremmo ancora avviato le procedure di gara. Ci avevano assicurato che si sarebbero fatti carico di questo tema, ma quando ciò non è avvenuto tutto si è riversato sui sindaci, chiamati a compiere scelte importanti, difficili e di grande responsabilità, il tutto in un quadro normativo e giuridico poco chiaro. Albenga ha dovuto tener conto di numerose sentenze del TAR, sia quelle che ci hanno visti direttamente coinvolti sia quelle relative ad altri territori, aggiornando progressivamente i nostri atti e i bandi man mano che le pronunce venivano pubblicate. Oggi abbiamo avviato formalmente la procedura propedeutica al bando, che porteremo avanti nelle prossime settimane”.

L’Amministrazione conferma l’impegno a proseguire il percorso con serietà, trasparenza.

