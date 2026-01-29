La Scherma – Intervista ad Anna Marchiori della Leon Pancaldo: ci racconta una disciplina sportiva cerebrale ed entusiasmante

Tra le sue Sezioni, la Polisportiva del Finale annovera la Scuola di Scherma Leon Pancaldo, fondata nel 1983 dal Maestro Sergio Nasoni, che ha iniziato a insegnare questa disciplina nel lontano 1975 e da lì non ha più smesso. In tutti questi anni, Nasoni ha lavorato sodo e con passione con tutti i suoi atleti, e ne ha portati diversi a raggiungere risultati di livello Nazionale ed Internazionale. Il Maestro Nasoni, nel corso della sua carriera di tecnico, ha ricevuto importanti e meritati riconoscimenti. Tra questi ricordiamo la Medaglia di Bronzo conferitagli nel 1993 dal C.O.N.I per meriti sportivi e la Maschera d’Onore alla Carriera d’Oro che ha ricevuto nel novembre 2016 dalla FIS, la Federazione Italiana Scherma a Roma, a margine dell’assemblea elettiva della Federazione.

Oggi scopriamo questa attività insieme ad Anna Marchiori, moglie del Maestro Nasoni che si è sempre occupata delle relazioni della Scuola con l’esterno; sempre presente, insieme al marito, a tutte le gare e agli eventi della Scuola e della Polisportiva, Anna, affezionata ai grandi atleti usciti negli anni dalla Leon Pancaldo, si è sempre impegnata per sostenere lo sport della Scherma e la sua diffusione.

» leggi tutto su www.ivg.it