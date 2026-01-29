Ne: albero a Conscenti sulla carreggiata, liberata dai Vigili del fuoco

La pioggia, oltre alle frane, provoca cadute di alberi di cui si ha notizia solo nel caso provochino danni o interrompano il traffico. L’ultimo caso stamattina all’alba in val Graveglia in prossimità di Conscenti, dove un albero, crollato, ha interrotto la circolazione. I vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti per riattivare la circolazione.

Sarebbe interessante sapere quanto incideva su questi fenomeni (frane e caduta alberi) il lavoro degli “stradini” della Provincia che monitoravano quotidianamente le strade di loro competenza pulendo canalette e tombini, garantendo così il corretto deflusso delle acque; tagliando la vegetazione che nasceva in prossimità delle strade; segnalando i lavori da effettuare per mantenere sicure le strade. Un lavoro prezioso di cui forse ci si rende conto soltanto oggi.

» leggi tutto su www.levantenews.it