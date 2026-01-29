Rigenerazione urbana e lotta al dissesto come volano economico, De Luca (Filca Cisl): “Settori cruciali per edilizia ligure”

Genova. “Bisogna intervenire con decisione sulla rigenerazione urbana e sul piano casa anche con iniziative di partenariato pubblico-privato. E poi c’è la grande emergenza nazionale: la messa in sicurezza del territorio. Non dobbiamo aspettare nuove tragedie ma intervenire preventivamente contro il dissesto idrogeologico, un fenomeno che interessa gran parte del territorio nazionale e in particolare la Liguria. Inoltre bisogna favorire le azioni di riqualificazione delle aree urbane più fragili e complesse. Nei quartieri dove il bisogno è maggiore, infatti, gli interventi di rigenerazione risultano spesso impossibili: le condizioni sociali sono difficili”. Così Ottavio De Luca, segretario generale nazionale Filca Cisl oggi a Genova.

L’occasione è stata l’inaugurazione della nuova sede della Filca Cisl Liguria in via XXV Aprile 4/2 alla presenza del segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri e del segretario generale Filca Cisl Liguria Andrea Tafaria che ha fatto il punto della situazione sull’edilizia genovese con i dati della Cassa Edile.

