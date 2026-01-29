Scolmatore del Bisagno, fine lavori nel 2028. Rebus viabilità e smarino: a regime 400 camion al giorno diretti a cava Cavalletti

Genova. Con l’arrivo del nastro trasportatore per lo smarino, la talpa dello scolmatore del Bisagno si sta preparando per entrare nel vivo del suo lavoro: la galleria sarà terminata entro gennaio 2027, pronta per essere utilizzata in caso di emergenza, mentre la chiusura definitiva del cantiere arriverà entro l’aprile del 2028.

Queste le date cardine emerse dall’incontro del Comitato di Monitoraggio dei lavori per la realizzazione dello scolmatore Torrente Bisagno, l’osservatorio territoriale tornato a riunirsi martedì scorso. Presente, oltre ai rappresentanti territoriali dei municipi Media Valbisagno, Bassa ValBisagno e Medio Levante, l’assessore alla Difesa del Suolo di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone, soggetto attuatore del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico. Da quando è diventata operativa, la talpa, non ancora a pieno regime, ha scavato i primi 200 metri di tunnel. Il nastro trasportatore arrivato in questi giorni e in attesa di essere installato darà il boost decisivo per l’accelerazione dei lavori.

