A-12: chiusura notturna Sestri-Lavagna nelle notti di lunedì 2 e martedì 3

Da Autostrade spa

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire interventi per il potenziamento e l’ammodernamento della galleria “S. Anna”, nelle due notti di lunedì 2 e martedì 3 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna, verso Genova. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Riviera nord”, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sestri Levante, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A12 a Lavagna.

