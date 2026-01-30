COMMENTA
Alassio, consegnate nuove attrezzature al Gruppo di Protezione Civile

Alassio. Nella giornata di ieri, alla presenza dell’assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio, Franca Giannotta, del Vice Commissario della Polizia Locale, Guglielmo Gastaldi, e del coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Alassio, Patrick Castellengo, è stato consegnato al Gruppo Comunale dei Volontari un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) di ultima generazione, strumento fondamentale per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.

Contestualmente, è stata donata anche una cassetta di attrezzi professionale, dotata di strumentazione moderna e funzionale, a supporto delle attività operative dei volontari durante gli interventi sul territorio.

