Calcio/ Genoa, sconfitta amara all’Olimpico: punito su rigore al 100′

Il Genoa esce sconfitto dall’Olimpico al termine di una gara intensa e combattuta, decisa solo al 100’ minuto da un calcio di rigore trasformato da Cataldi. I rossoblù, capaci di rimontare due reti di svantaggio, pagano un episodio nel recupero dopo aver mostrato solidità, personalità e una reazione importante nella ripresa.

La sfida si apre con De Rossi che schiera il Genoa con il 3-5-2: Bijlow tra i pali, linea difensiva composta da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sugli esterni agiscono Norton Cuffy e Martin, in mezzo al campo Malinovskyi, Frendrup ed Ellertsson, mentre davanti la coppia è formata da Vitinha e Colombo.

