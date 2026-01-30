Da cucina e sala al mondo del lavoro: Luna Blu e Sant’Anna hostel insieme per lo show cooking che fa crescere i talenti di Aut Aut

I piatti che escono dalla cucina, il piacere di stare seduti attorno a un tavolo e i sorrisi di chi serve con orgoglio ciò che hanno preparato amici e colleghi con le loro mani. È andata in archivio così, tra condivisione e convivialità, la prima edizione dello “Show cooking Aut Aut”, ospitata oggi alla Luna Blu, in via Fontevivo, un evento che ha saputo unire gusto, emozione e un messaggio sociale forte e chiaro: il lavoro è dignità, per tutti.

La struttura Luna Blu e la Cooperativa agrisociale Sant’Anna sono le due realtà che nel 2017 hanno dato vita alla Fondazione Aut Aut, con l’obiettivo di inserire nel mondo del lavoro giovani adulti con autismo, puntando in particolare sul settore turistico e della ristorazione. Entrambe dispongono infatti di camere e cucina con ristorante, e condividono una missione precisa: costruire percorsi di autonomia reale, non assistenzialismo.

Lo show cooking ha rappresentato una dimostrazione concreta delle competenze professionali raggiunte dai ragazzi. Durante la giornata sono stati serviti antipasto, primo, secondo e dolce. Il secondo è stato cucinato a vista da Davide e Luca, mentre tutto il servizio è stato curato dai ragazzi di Luna Blu e Sant’Anna Hostel, uniti in un’unica squadra di lavoro. Un’organizzazione impeccabile che ha mostrato come, dietro ogni piatto, ci siano studio, impegno e crescita personale.

