Da Moser a Cassani, passando per il Lunigiana e le classiche del Nord: un 2026 ricco di iniziative, ospiti e collaborazioni per il Museo del ciclismo

Il Museo del Ciclismo “Adriano Cuffini” si conferma sempre più come un luogo vivo, capace di custodire la memoria delle due ruote e allo stesso tempo di produrre cultura, relazioni e nuove esperienze. La presentazione delle iniziative per il 2026 ha messo in luce un patrimonio in continua crescita e un programma ricco di attività che intrecciano sport, storia, scuola, territorio e inclusione.

Il museo continua ad arricchirsi grazie alle donazioni che arrivano anche da chi vive e lavora nel cuore del circuito ciclistico internazionale. Tra i cimeli più recenti spiccano, per esempio, i resti di un body appartenuto a uno dei campioni della UAE, utilizzato prima, durante e dopo una rovinosa caduta nel corso del 2025. Accanto a maglie iridate, maglie rosa, gialle e di campione italiano, il museo custodisce anche una collezione filatelica che raccoglie oltre centocinquanta fogli di francobolli emessi in tutto il mondo con soggetto la bicicletta e gli eventi legati al ciclismo. L’apertura della mostra nel corso del 2025 è stata accompagnata da un annullo filatelico speciale apposto dall’ufficio postale della Spezia su settecento cartoline direttamente presso il museo. Prevista inizialmente per circa due mesi, l’esposizione è stata prorogata grazie al grande successo di pubblico ed è tuttora visitabile a ingresso libero su prenotazione.

Come ha ricordato il presidente Giancarlo Zoppi, il museo affonda le proprie radici nella storia sportiva locale: “Cortesia fu il primo ciclista professionista spezzino: negli archivi si trovano i documenti dell’epoca e le storie di questi campioni di altri tempi, che rendono orgogliosi i familiari che, visitando il museo, ritrovano i loro affetti. Non riusciamo a promuovere molto verso i giovani per questione di strutture, ma c’è un’ottima connessione con il Giro della Lunigiana, che è una delle gare giovanili più importanti del panorama internazionale”.

Un museo che non guarda solo al ciclismo agonistico, ma a tutte le forme in cui la bicicletta entra nella vita delle persone. Antonio Vinciguerra, volontario e animatore del museo, ha sottolineato: “Il nostro obiettivo è mantenere la memoria di tutti gli sport del pedale, dal ciclismo su strada al cross, ma vorremmo fare una narrazione più ampia e vorremmo coinvolgere maggiormente chi al ciclismo si è avvicinato in maniera non agonistica. A chi lo ha fatto per il gusto della libertà, per il vento tra i capelli e per le salite che mettono alla prova con se stessi e possono regalare emozioni fortissime”.

Il Museo è aperto alle scuole e alla cittadinanza per visite ed esperienze, sia in sella che non. Negli ultimi giorni, ad esempio, ha accolto un ciclista proveniente da Bayreuth impegnato in un viaggio attraverso l’Europa, segno di una dimensione sempre più internazionale.

Silvia Baglioni, altra colonna portante del museo, ha ricordato come da quasi vent’anni i rappresentanti del Museo siano presenti alle classiche del Nord, costruendo relazioni importanti: “Hanno creato un rapporto con il Koers Museum di Roeselare, in Belgio, e con gli organizzatori delle classiche monumento. Inoltre possiamo vantare una collaborazione con il Museo del Ghisallo, che tra i suoi sostenitori ha niente meno che il papa. Oggi lo sport è cambiato e le scuole ci chiedono di parlare di stili di vita, di alimentazione…”.

Non manca l’attenzione alla sicurezza, con un messaggio rivolto soprattutto ai ragazzi: “Da parte nostra vogliamo ribadire che è fondamentale il casco: c’è il rischio di farsi male anche a 20 all’ora, pur avendolo indossato. Ne sono testimone…”, ha aggiunto Zoppi.