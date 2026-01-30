Dal 18 al 20 marzo torna la fiera di San Giuseppe: fuori il fine settimana per il referendum

Anche quest’anno la Fiera di San Giuseppe non toccherà il fine settimana. I banchi apriranno ufficialmente i battenti dal 18 fino a venerdì 20 marzo. Il giorno del santo patrono cadrà di giovedì e le date sono state confermate questa mattina a Palazzo Civico. Nel corso della presentazione sono stati illustrati anche gli eventi legati alla fiera. Saranno presenti circa 600 banchi: 576 saranno commercianti, 30 quelli delle onlus.

La tradizione spezzina per eccellenza condividerà un giorno con Velaria, che partirà il 20 marzo e si concluderà il 22. I giorni legati alle due manifestazioni arrivano in un momento particolare: il 22 e il 23 marzo ci saranno le votazioni per il referendum. Nei giorni precedenti saranno allestiti i seggi elettorali e sarà massiccio l’impegno per la Polizia locale. Queste risultano le motivazioni che hanno portato ad organizzare la fiera a ridosso e non dentro il week end.

