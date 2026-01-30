COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Finale Ligure, si va verso l’assegnazione del Mondiale Enduro 2026

Finale Ligure, si va verso l’assegnazione del Mondiale Enduro 2026

Generico gennaio 2026

Finale Ligure. Mancano solo i crismi dell’ufficialità, ma l’annuncio è ormai nell’aria. Nella serata di ieri Valter Sericano ha infatti anticipato una novità importante: “Possiamo anticipare che, anche se il giorno fatidico sarà tra pochi giorni (il 4 febbraio), Finale Ligure dovrebbe, usiamo ancora il condizionale, ospitare il Campionato del Mondo di Enduro maschile e femminile, con l’assegnazione della maglia iridata”.

L’anticipazione è arrivata nel corso della serata dello Sportivo dell’Anno di Finale Ligure, organizzata dalla Polisportiva del Finale.

» leggi tutto su www.ivg.it