Fratelli d’Italia: Fabrizio Brignole si dimette da presidente del coordinamento

Da Fabrizio Brignole, presidente Coordinamento Fratelli d’Italia Provincia di Genova
Ho stamane rassegnato con una lettera indirizzata a Giorgia Meloni le mie dimissioni da Presidente
Provinciale Genova-Provincia Fratelli d’Italia.
È la naturale presa d’atto di una divergenza insanabile con i vertici liguri del Partito.
Lascio il Coordinamento cresciuto e strutturato rispetto alla mia elezione due anni orsono.
Tuttavia, l’atteggiamento di mancato rispetto delle regole e costante scavalcamento degli organi statutari
locali del Partito impedisce una serena prosecuzione delle tante iniziative in cantiere.
Le dinamiche sono le medesime già denunciate dai Coordinatori di Genova città e Savona all’atto delle
loro dimissioni, avvenute mesi fa nella apparente muta acquiescenza dei vertici romani del Partito.
Il nostro territorio ed i suoi abitanti meritano di più, ho pertanto ritenuto opportuno assumere questa decisione.