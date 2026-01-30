Fratelli d’Italia: Fabrizio Brignole si dimette da presidente del coordinamento

Da Fabrizio Brignole, presidente Coordinamento Fratelli d’Italia Provincia di Genova

Ho stamane rassegnato con una lettera indirizzata a Giorgia Meloni le mie dimissioni da Presidente

Provinciale Genova-Provincia Fratelli d’Italia.

È la naturale presa d’atto di una divergenza insanabile con i vertici liguri del Partito.

Lascio il Coordinamento cresciuto e strutturato rispetto alla mia elezione due anni orsono.

Tuttavia, l’atteggiamento di mancato rispetto delle regole e costante scavalcamento degli organi statutari

locali del Partito impedisce una serena prosecuzione delle tante iniziative in cantiere.

Le dinamiche sono le medesime già denunciate dai Coordinatori di Genova città e Savona all’atto delle

loro dimissioni, avvenute mesi fa nella apparente muta acquiescenza dei vertici romani del Partito.

Il nostro territorio ed i suoi abitanti meritano di più, ho pertanto ritenuto opportuno assumere questa decisione.

