COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Garlenda, mozione di Tezel: “Il Comune aderisca alla Ligurian Riviera, vantaggi per il turismo del territorio”

Garlenda, mozione di Tezel: “Il Comune aderisca alla Ligurian Riviera, vantaggi per il turismo del territorio”

luigi tezel

Garlenda. Il consigliere comunale di “Garlenda per tutti” Luigi Tezel ha presentato una mozione per chiedere l’adesione del Comune di Garlenda alla “Ligurian Riviera”.

“Recentemente si è costituita la nuova organizzazione turistica provinciale “Ligurian Riviera” per promuovere, dare servizi turistici e creare progetti – ricorda Tezel – Della nuova organizzazione fanno parte 19 comuni, 11 associazioni di categoria, la Camera di Commercio e la provincia di Savona. L’organizzazione è aperta ai comuni che vorranno aderire”.

» leggi tutto su www.ivg.it