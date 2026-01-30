Genoa sconfitto dalla Lazio, Vasquez: “Mix di orgoglio e dispiacere, perso a testa alta”

Il Genoa rimonta da 0-2 a 2-2, e sembrava un film già visto. Poi la beffa atroce nel finale con il 3-2 della Lazio su rigore al 100esimo minuto. Una sconfitta che fa male per come è arrivata, ma senza dubbio ai giocatori rossoblù rimane anche la consapevolezza di aver collezionato un’altra prestazione di livello. Un insieme di soddisfazione e rammarico come commenta Johan Vasquez nel post partita, intervistato ai microfoni di DAZN.

Commenta Vasquez: “È un mix di orgoglio e dispiacere. L’episodio finale fa male a tutti ma la reazione dopo lo svantaggio è stato ottimo. Usciamo con la testa alta e dobbiamo continuare così“.

