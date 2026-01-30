Genova capitale delle neuroscienze con Mnesys: 800 ricercatori per portare la ricerca ai pazienti

Genova. Genova diventa capitale delle neuroscienze grazie al progetto Mnesys, il più grande partenariato nazionale dedicato alle neuroscienze e alla neuroriabilitazione finanziato con quasi 115 milioni dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

I risultati sono stati presentati venerdì mattina a palazzo Ducale, nel corso di un evento in cui è stata più volte sottolineata l’importanza di trasformare l’eccellenza della ricerca scientifica in cure concrete che arrivino direttamente ai pazienti. A Mnesys hanno partecipato oltre 800 ricercatori impegnati in 300 progetti di ricerca, con una produzione che ha già superato le 1500 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali.

