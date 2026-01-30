Latino al classico, matematica allo scientifico: svelate le seconde prove della Maturità, novità per l’orale

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha svelato le materie di indirizzo della maturità 2026 che chiamerà all’appello all’incirca 1500 studenti spezzini. In una nota il ministero precisa: “Queste alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della maturità, secondo quanto prevede il decreto n.13 del 29 gennaio, firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Sono state contestualmente definite anche le quattro materie del colloquio orale”.

L’esame di maturità si svolge secondo la struttura definita dal d. lgs. 62/2017, come modificato dal d.l. 127/2025, convertito dalla l.164/2025: una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore 8:30 di giovedì 18 giugno 2026; una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e il colloquio.

