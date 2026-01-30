Memoria, convivialità, formazione: una settimana di appuntamenti per celebrare il centenario della Pubblica assistenza di Monterosso

Una settimana di appuntamenti a Monterosso per celebrare il centenario della locale Pubblica assistenza. Era infatti il 1926 quando un gruppo di residenti decise di dare vita a un presidio di solidarietà, un rifugio nei momenti d’urgenza, un punto fermo in un territorio bello ma difficile. Lo chiamarono, appunto, Pubblica assistenza, e allestirono la prima sede nei locali dove oggi si trova l’Enoteca Valente. Non c’erano fondi, ma c’era volontà: quella che negli anni avrebbe fato sorgere una nuova sede, coinvolgendo l’intero paese, mattone dopo mattone. E oggi, a cent’anni dalla prima scintilla, Monterosso si ferma per dire grazie, con un programma che si aprirà martedì 3 febbraio, quando sarà proposta un’iniziativa dedicata alla formazione salvavita (ore 14.30, tensostruttura). L’indomani, mercoledì 4 febbraio, sarà poi il cuore pulsante del centenario: si terranno una cerimonia ufficiale con le istituzioni e i volontari di ieri e di oggi, la presentazione della nuova ambulanza in dotazione alla Croce bianca, l’apertura della mostra permanente attraverso le epoche, e ancora consegna di targhe e attestati ed esibizione della banda monterossina.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com