Politiche alimentari, oggi l’incontro “verso una food policy per Genova”

Genova. Politiche locali del cibo – food policy – che possano garantire l’accesso a un cibo sano e di qualità per tutte e tutti, contrastare gli sprechi e le perdite alimentari, sostenere la produzione agricola biologica, favorire la presenza dei produttori diretti nei mercati rionali, valorizzare le esperienze di filiera corta e le reti di economia solidale e rafforzare la presenza di cibo prodotto localmente e in modo ecologico nel menù dei ristoranti e delle mense collettive e scolastiche. Sono questi i temi dell’incontro che si è svolto questo pomeriggio al Blue District e intitolato “Verso una food policy per Genova”, e durante il quale sono state consegnate alle rappresentanti dell’amministrazione comunale, l’assessora al Welfare Cristina Lodi, l’assessora ai Servizi educativi Rita Bruzzone, l’assessora all’Ambiente Silvia Pericu e la consigliera delegata alla Promozione di azioni atte a migliorare la sostenibilità e la giustizia delle economie legate alle politiche del cibo Francesca Ghio le raccomandazioni emerse in questi mesi di lavoro durante i tavoli delle Agorà del cibo.

«Le Agorà del Cibo ci dimostrano che la politica alimentare può essere un’azione collettiva capace di mettere insieme il diritto all’alimentazione con la lotta alla povertà, l’educazione dei più giovani con la sostenibilità ambientale, la giustizia sociale con la dignità del lavoro – ha dichiarato la sindaca di Genova, Silvia Salis – il cibo può così diventare una chiave per leggere e cambiare le nostre città. La nostra amministrazione ha avviato questo percorso: per la prima volta Genova può contare su una delega specifica alle politiche del cibo e su una cabina di regia con lo scopo di tenere insieme educazione, ambiente, welfare, salute pubblica ed economia. Anche così si contribuisce a fare buona politica e buona amministrazione mettendo al centro i diritti di tutte e tutti, guardando sempre al futuro e alle nuove generazioni».

» leggi tutto su www.genova24.it