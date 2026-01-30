“Una Madre per Savona”, attività museale per le scuole sulla festa patronale

Savona. Per la prossima primavera i Servizi Educativi del Complesso Museale della Cattedrale di Savona e il Servizio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Savona-Noli offrono agli studenti degli istituti comprensivi, delle scuole superiori e di quelle pubbliche paritarie la possibilità di partecipare all’iniziativa “Una Madre per Savona”, un’attività museale sul tema della festa patronale di Nostra Signora di Misericordia (18 marzo).

Il progetto ha lo scopo di divulgare le origini, il significato e il valore di una festa molto sentita e vissuta da tutta la comunità civile e religiosa ma poco spiegata nei suoi contenuti più autentici e far conoscere il patrimonio storico artistico savonese. Com’è noto, la festa affonda le sue radici negli eventi che hanno segnato la città nella prima metà del Cinquecento e hanno legato indissolubilmente le vicende storiche con quelle religiose.

