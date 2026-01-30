Volley, Futura Ceparana in trasferta a Quiliano

Buona l’occasione, almeno teoricamente, per il Futura Ceparana di rifarsi della caduta interna di fronte alla troppo forte capolista Cogovalle di Cogoleto: le gialloblù fanno visita infatti al Quiliano terzultimo in classifica…

Per la cronaca si gioca sabato 31/1, ore 19, alla “Martiri della Libertà” quilianese dalle parti di Genova; arbitro Marina Iaria.

Queste poi le altre partite in programma in quella che, in Serie C ligure femminile di pallavolo, è la 13.a giornata: Admo Lavagna-Volley Alvaro, Agv Campomorone-Celle Ligure, Cogovalle-Tigullio Sport Team S. Margherita Ligure, Hotel Villa Levi Diano M.-Colombiera Project Ameglia, Volare Arenzano-Rainbow Spezia e Wonder Normac Sestri P.-Ligurmar Santa Sabina Quarto.

