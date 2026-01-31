Calcio/ La Samp risorge grazie a Ricci: al Ferraris battuto lo Spezia

Il derby ligure va alla Sampdoria, che al Ferraris supera lo Spezia 1-0 grazie a una rete nel finale di Ricci. Una sfida intensa, combattuta e a lungo equilibrata, risolta a due minuti dal novantesimo dal centrocampista ex di turno, che dopo il gol non esulta. Un successo che consente ai blucerchiati di scavalcare gli aquilotti in classifica e salire a quota 22 punti.

Gregucci si affida al 3-4-2-1 con Martinelli tra i pali e una linea difensiva composta da Hadzukadunic, Abildgaard e Palma. Sulle corsie esterne trovano spazio Di Pardo e Cicconi, mentre in mezzo agiscono Conti ed Henderson. Alle spalle di Brunori si muovono Cherubini e Pafundi. Nella Sampdoria restano fuori Depaoli, Esposito, Barak e Viti.

