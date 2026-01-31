Hristov affranto: “Poche parole da dire. Subito gol al primo tiro, ma dobbiamo essere più cinici e svegli”

“Ci sono poche parole da dire. Non c’è molto da parlare, sono dispiaciuto per non avere portato punti perché non meritavamo di perdere. Ci è girata male, abbiamo subito gol al primo tiro”. Non se lo spiega il ko di Genova Petko Hristov, il capitano dello Spezia che parla dopo la partita persa contro la Sampdoria in conferenza stampa. “Non ho rivisto il gol, ma Ricci lì da solo non doveva starci ed è colpa nostra. Non siamo stati svegli in questo dettaglio e ci hanno fatto gol su un errore. È un gran gol, ma dobbiamo essere più svegli perché la differenza sta proprio nei dettagli della partita. Già da questa settimana dovremo preparare la partita con l’Entella per curare i dettagli”.

Diverse occasioni per lo Spezia, non sfruttate. Che sono costate poi la partita: “Quando hai le occasioni le devi sfruttare al massimo. In una partita così, in cui devi salvarti, in due occasioni devi fare gol per chiudere la partita. Non puoi arrivare al 90esimo sullo 0-0, ci andava bene anche un pareggio ma invece torniamo a casa a zero punti”.

