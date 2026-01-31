Ruggero subito titolare, Romano confermato nel mezzo. Samp subito con Di Pardo

Un derby ligure con in palio punti pesanti. Lo Spezia viaggia a Genova dove questa sera sfiderà la Sampdoria del duo Gregucci-Foti, un punto dietro in classifica ma in lotta per lo stesso obiettivo degli uomini di Donadoni. Senza il grande ex Salvatore Esposito, ai box per un problema muscolare che potrebbe tenerlo fermo addirittura due mesi, i doriani potranno sfruttare un Marassi completamente a tinte blucerchiate, visto il divieto di trasferta per i tifosi spezzini residenti nella provincia della Spezia.

Out Mateju per squalifica, Donadoni non potrà contare nemmeno su Lapadula e Bandinelli infortunati, oltre che sul ceduto Wisniewski: ci saranno invece i due nuovi difensori, Bonfanti e Ruggero. E proprio l’ex Juve Stabia dovrebbe essere la grande novità del tecnico dello Spezia, pronto a schierarlo dall’inizio nel trio difensivo davanti al portiere Radunovic. Ruggero sarebbe preferito a Vignali, con Hristov nel mezzo e l’ex Beruatto, che lo scorso anno chiuse la stagione proprio alla Samp, a sinistra. A centrocampo possibile nuova chance, la prima dall’inizio, per Alessandro Romano in regia, con Cassata e Valoti ai suoi lati, mentre sulle fasce si va verso la conferma di Adamo e Sernicola. Davanti, Artistico è intoccabile: al suo fianco tutto pronto per il ritorno di Di Serio, favorito su Soleri e Vlahovic.

