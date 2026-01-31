Sampdoria, Gregucci scatenato: “Ci siamo aggrappati all’osso ma non basta. Gioca chi sa dare qualcosa”

Genova. Un Gregucci scatenato in sala stampa dopo la vittoria della Sampdoria contro lo Spezia. Il mister coglie l’occasione per fare il punto sulla squadra con grande sincerità per tenere i piedi per terra. “Complimenti ai ragazzi che si sono aggrappati su uno specchio scivoloso, complimenti a tutto lo staff che sta lavorando per portare la nave in porto ed è difficile. Abbiamo fatto un primo tempo discreto provando a tenere in controllo la partita, ma l’indice di pericolosità è basso e fai fatica a guadagnare campo. Manca qualcosa, un po’ di lucidità. Stiamo, con un pizzico di fortuna, portando a casa qualche clean sheet di porta inviolata. Però si poteva annusare che sarebbe stato l’episodio a portarla di qua o di là. Ci siamo aggrappati all’osso coi denti, ma non basta. Ho fatto i complimenti allo staff per la dedizione, l’attaccamento. Teologicamente il dio del calcio ci ha guardato e premiato stasera, in altre occasioni non lo fa. Ora bisogna portare in condizione una squadra che vince, ma che è tirata all’osso, perché c’era gente coi crampi. A Di Pardo ho lanciato una bottiglietta in mezzo al campo per idratarlo. Non l’ho mai fatto in carriera. Io faccio un’analisi più lucida possibile, dovremo fare meglio”.

Per Gregucci lo Spezia guadagnava campo con palla lunga. “Al netto del nostro nome, brand e pubblico la serie B è questa. Quando non trovo le linee lancio e se non trovo impatto quando rimbalza la palla sulla linea avversaria vinco le partite. Quando non hai linea di passaggi ti devi appoggiare davanti”.

