Una voce carcarese in gara a The Voice Kids, nella squadra di Antonella Clerici anche Giacomo Bottiglioni

Carcare. C’è anche un bambino di Carcare nella squadra di Antonella Clerici che questa sera si è esibito su Rai Uno nel programma “The Voice Kids”. Accompagnato dai genitori, dal gemello Tommaso e dal fratellino, ha portato sul palco, con grande abilità, nonostante l’emozione, un brano dei Pinguini Tattici Nucleari, ed è stato promosso a pieni voti dai giudici Rocco Hunt, Arisa, Nek e Loredana Bertè.

Una passione, la sua, che nasce con lui. Giacomo Bottiglioni, 9 anni, frequenta la terza primaria, pratica l’arrampicata, frequenta l’oratorio Santa Rosa e adora cantare da quando è piccolino.

