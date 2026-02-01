“Carnevale in parrocchia” domenica 8 febbraio a Lerici

La comunità pastorale “Don Andrea Cappelli” di Lerici, guidata da don Federico Paganini, organizza per domenica 8 febbraio il “Carnevale in parrocchia”. L’appuntamento sarà in piazza Tarabotto, con l’invito a partecipare mascherati: in programma alle 11.30 messa all’aperto e, a seguire, corteo festoso sino alla chiesa parrocchiale. Seguirà il pranzo comunitario, per il quale ci si può prenotare chiamando Anna, telefono 377.1242500. In caso di maltempo, la festa si svolgerà nella galleria Padula.
