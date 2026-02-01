Chiuso lo scambio Bellemo-Soleri, in attacco arriva Skjellerup. E lo Spezia prova a riaprire la pista Bohinen

Quello che si avvicina sarà un ultimo giorno di mercato in cui lo Spezia sarà protagonista più che mai, soprattutto negli ultimi anni. Diverse operazioni da concludere in entrata, altrettante in uscita, che si stanno definendo proprio in queste ore. È fatta per lo scambio con la Sampdoria tra Edoardo Soleri e Alessandro Bellemo: l’operazione, già impostata negli scorsi giorni, è stata chiusa poco fa con la formula del prestito con diritto di riscatto. Domani lo scambio dei documenti e le ufficialità.

Con l’addio dell’ex Palermo e la firma con il Sassuolo di M’Bala Nzola, domattina è atteso alla Spezia Laurs Skjellerup, l’attaccante danese che lo Spezia aveva bloccato da quasi due settimane e che attendeva solo il via libera dei neroverdi per raggiungere la sua nuova squadra. Prenderà numericamente il posto di Soleri, l’attaccante che più di ogni altro gli assomigliava per caratteristiche, e sarà a disposizione sin da subito per Donadoni, alla ripresa degli allenamenti di martedì.

