Gomitata al volto e giocatore al pronto soccorso, il Ceriale: “Arrivate scuse pubbliche da parte del ragazzo”

Aldilà del risultato tra Ceriale e Pontelungo (4-0 in favore dei padroni di casa), il derby di oggi tra le due squadre è stato macchiato da un gesto condannato dal club ospite. Come si evince dal comunicato pubblicato sulle pagine social del Pontelungo, con un video allegato, un giocatore granata è rimasto ferito dopo una gomitata ricevuta in volto da un giocatore del Ceriale.
In questi minuti arrivano le scuse pubbliche della società di casa che, con un comunicato, esprime gli auguri di pronta guarigione a Thomas Garabello, il giocatore coinvolto nell’episodio, oltre a pubblicare le scuse pubbliche del centrocampista cerialese.