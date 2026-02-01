Il Savona vince ma è rottura con i tifosi: la “ultras-cam” della partita con il Little Club James

Savona – Little Club James si è giocata su due fronti: uno in campo, l’altro sugli spalti. Il campo ha raccontato di un 3-0 soddisfacente che riporta gli Striscioni alla vittoria dopo due turni. Ma c’è anche l’occhio che non poteva non essere rivolto anche alla tribuna per tastare il mood degli ultras, che avevano lasciato delusi il Morgavi di Sampierdarena voltando le spalle alla squadra al triplice fishcio.

Che ci sia malumore era risaputo da tempo, con il gesto della scorsa settimana a suggellare un clima di contestazione. Che, guardando nel partite, serpeggia anche tra quei tifosi “storici” che da anni, con o senza una “sigla”, seguono le vicissitudini del Vecchio Delfino.

