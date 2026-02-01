Incendio in una casa a Campo Ligure, messo in salvo uomo di 80 anni

Genova. Un grave incendio è divampato nel pomeriggio di oggi in un’abitazione monofamiliare a Langassino, a Campo Ligure. Il rogo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha seriamente danneggiato il secondo piano e il tetto dell’edificio.

Il proprietario, un uomo di ottant’anni, provando a rientrare a casa per arginare le fiamme, è rimasto lievemente intossicato. Soccorso dai militi della Croce Rossa di Masone e della Croce Verde di Mele, è stato poi trasferito in via precauzionale all’ospedale San Martino di Genova.

