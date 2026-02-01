Magrazzurri in cerca di riscatto con la Caperanese

Sconfitto per 2-1 a Sant’Eusebio dal San Desiderio nel weekend prima, il Magrazzurri cerca riscatto domenica 1° febbraio (ore 15) contro la Caperanese ultima in classifica, in quel Girone B del campionato di Promozione ligure che giunge per l’occasione alla 19.a giornata, quarta del girone di ritorno: al “Luigi Camaiora” di Santo Stefano Magra arbitra Calmatui di Genova.
Le altre partite in programma nel raggruppamento nel turno… Anpi Casassa-Angelo Baiardo, Calvarese-Follo, Canaletto Sepor-San Desiderio, Intercomunale Beverino-San Cipriano, Santerenzina-Levanto, Tarros Sarzanese-Don Bosco Spezia e quella Sammargheritese-Vallescrivia vero e proprio “big match” del caso.
