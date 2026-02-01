“Nidi gratis 2025”, aperta sino al 16 febbraio la terza finestra per le richieste di rimborso

Regione Liguria ha aperto una terza finestra per le richieste di rimborso della misura “Nidi gratis 2025”. Lo stabilisce un decreto del 26 novembre scorso, che consente ai beneficiari della seconda edizione del programma di completare le domande di erogazione.

La nuova finestra sarà attiva sino al 16 febbraio, permettendo a chi non avesse effettuato la richiesta entro il termine iniziale del 31 dicembre 2025 di regolarizzare la propria posizione e ottenere i rimborsi per tutte le mensilità spettanti.

