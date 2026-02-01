Pallanuoto, Lerici Sport vittorioso a Voltri con Aragno Rivarolesi

Il Lerici Sport vince di nuovo, questa volta alla “Mameli” di Voltri con Aragno Rivarolesi. Malgrado l’improvvisa assenza di coach Simone Scopsi, sostituito il qualità di tecnico dal giocatore Riccardo Giusti, un rigore sbagliato e una rimonta che verso la fine porta i padroni di casa a un solo gol di distacco, i “Coccodrilli” tengono duro e portano il successo in porto: 13 a 10 per i lericini il risultato finale. Bella partita, nonostante la mancanza fra i genovesi dei fratelli Cotella, forse miglior marcatore e mancino del Girone 1 della Serie B maschile di pallanuoto.

ARAGNO RIVAROLESI – LERICI SPORT 10 – 13

PARZIALI: 3-5 / 1-3 / 4-3 / 2-2.

ARAGNO RIVAROLESI GE: Insolito, Carpaneto 2, Del Vecchio 2, Cedro 1, Giordano, Bardi 1, Olmo 2, Tortora, Lottiero, Robistelli, Mostes 2, Dispenza, D’ Alessandro, Fagugli.

LERICI SPORT: Cavo, Parioli, Aretina, Gonfiantini 1, Casagrande, Pietra, Bonicelli 1, Damiani, Pellerano 3, Gatti 5, Avvenente 1, Ottazzi, Toracca, Ninfo 2.

ARBITRO: Nando Sorbello.

