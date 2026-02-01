Pietra Ligure battuto a Campomorone, sconfitta che non cancella il percorso, Moraglia: “La posizione che abbiamo è meritata”

Campomorone. Il Pietra Ligure esce sconfitto dallo stadio del Campomorone al termine di una gara equilibrata, decisa da episodi. Un 2-1 che pesa, ma che non scalfisce la fiducia di mister Andrea Moraglia, concentrato soprattutto sulla prestazione e sul percorso complessivo della squadra.

“Sapevamo di affrontare una partita difficile contro una squadra organizzata e allenata bene, quindi sapevamo di dover soffrire”, spiega il tecnico biancoceleste. “La partita è stata un po’ decisa dagli episodi, abbiamo preso gol in maniera troppo semplice dopo essere passati in vantaggio”.

» leggi tutto su www.ivg.it