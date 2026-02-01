Promozione, l’Intercomunale Beverino riceve la capolista San Cipriano

Non capita la squadra più consona, all’Intercomunale Beverino, per risollevarsi dalla sconfitta maturata nella “sagra del gol” in casa della Calvarese nel fine settimana precedente; al “Rino Colombo” di Beverino arriva infatti domenica 1° febbraio, ore 15, niente meno che il San Cipriano capolista del Girone B di Promozione ligure (che per l’occasione giunge alla 19.a giornata, la quarta del girone di ritorno). Per la cronaca arbitra Gardella di Chiavari.
“Deve servirci da lezione, la sconfitta a Cicagna, del resto meritata. Bando alla presunzione, ci attendono quattro partite d’inferno, ci vuole niente a ritrovarsi d’improvviso in zona-playout…”, dichiara il mister dell’Intercomunale Romano Camicioli.
