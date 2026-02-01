Promozione, Santerenzina e Levanto si affrontano sul manto di Falconara

Archiviata la “pratica Sammargheritese”, ossia smaltito il confronto con quella che quanto meno potrebbe essere la squadra più forte del Girone B della Promozione ligure, per il Levanto adesso “inizia il nostro campionato” per usare le parole del suo allenatore Christian Borghetti appunto all’indomani del match interno con la “Samm”.
Stavolta c’è da fare visita a una Santerenzina proveniente da un colpo mica piccolo in casa del Don Bosco Spezia: si gioca domenica 1° fbbraio (ore 15 con, arbitro Ugolini) al “Piero Bibolini” di Falconara, per la 19.a giornata e quarta del girone di ritorno.
Al “Falconara Stadium” i levantesi dovrebbero essere meno rimaneggiati, ma soprattutto mister Borghetti si augura che non vengano ripetuti certi errori individuali, forse alla base dell’avvio “shock” e decisivo sofferto contro i sammargheritesi.
