Quirinale, varo tecnico effettuato: ora l’allestimento a Muggiano e nel 2027 la consegna alla Marina

Oggi a Riva Trigoso è avvenuto il varo tecnico della nave oceanografica “Quirinale” della Marina militare che non era stato possibile effettuare per il mare agitato, limitando la cerimonia di lunedì scorso al semplice taglio del nastro.

La “Quirinale” è stata imbarcata sulla chiatta “Atlantide” lunga 150 e larga 50 metri; il rimorchiatore Germania la sta trasferendo dal cantiere di Riva Trigoso a quello di Muggiano dove sarà completata delle sovrastrutture e dotazioni di bordo. La nave, lunga 110 e larga 20 metri ospiterà 80 membri di equipaggio e fino a 35 ricercatori. “Quirinale” non ha armamenti e può navigare in temperature dell’acqua inferiori a 20 gradi sotto zero, nel 2027 sarà consegnata alla Marina militare italiana e sostituirà la nave oceanografica “Ammiraglio Magnaghi” costruita 50 anni fa nei cantieri rivani.

