Remigrazione, Marabello (Indipendenza): “In Liguria 1.300 firme in meno di 24 ore. La GenZ guida il riscatto identitario contro il palazzo”

Liguria. “In meno di 24 ore, il Comitato Remigrazione e Riconquista ha raggiunto l’incredibile traguardo delle 50.000 firme necessarie per la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione. In Liguria hanno firmato 1.300 persone su un milione e mezzo di elettori, un risultato senza precedenti nella storia repubblicana, che segna una linea di demarcazione netta tra il sentire popolare e l’immobilismo della politica istituzionale”. A commentare il dato è Fabrizio Marabello, vice coordinatore del Movimento Indipendenza e referente per Savona e provincia del Comitato Remigrazione e Riconquista.

Marabello sottolinea la composizione demografica del consenso: “Il dato più rilevante è la travolgente partecipazione della cosiddetta Generazione Z, che rappresenta quasi il 40% dei firmatari. È una risposta sonora e definitiva a quella sinistra che si arroga il diritto di rappresentare i giovani, ma che viene oggi smentita dai fatti. I ragazzi chiedono futuro, sicurezza e identità, non il declino programmato che è stato loro offerto finora. Sconfitto il tentativo di censura il successo della raccolta firme arriva nonostante i tentativi di boicottaggio avvenuti presso la Camera dei Deputati. Il risultato è ancora più clamoroso se si considera la pagliacciata messa in atto da un manipolo di burocrati dell’antifascismo che hanno occupato la sala conferenze per impedire la presentazione della proposta – prosegue Marabello – la loro arroganza è stata sconfitta dalla realtà: questa ‘mafia’ ideologica, pur occupando i luoghi della comunicazione, non è che un’esigua minoranza che cerca disperatamente di imporre una visione del mondo ormai rigettata dalla maggioranza dei cittadini.”

