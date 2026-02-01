Rugby/ Pro Recco sfortunata, poco incisiva e battuta da Province dell’Ovest

Dall’ufficio stampa della Pro Recco. Di Emy Forlani

Una Pro Recco Rugby con tanto lavoro da fare ma anche non poca sfortuna (ad una situazione di infortuni già non facile si aggiunge Matteo Barisone che ha dovuto lasciare il campo dopo soli sei minuti di gioco) esce sconfitta 14-23 dalla partita contro le Province dell’Ovest che ha iniziato il girone di ritorno del campionato di Serie C. I genovesi di ponente hanno spaccato la partita grazie ad una meta su intercetto e l’hanno poi portata a casa giocando con più efficacia e sfruttando i problemi degli avversari.

