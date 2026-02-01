Tarros, scontro diretto casalingo con l’Olimpia Legnaia: “Come una finale”

Per la Tarros è il momento di uno scontro diretto che potrebbe essere cruciale. I bianconeri, infatti, oggi, domenica 1° febbraio, ospitano al PalaSprint l’Olimpia Legnaia, che li affianca a quota 14 punti nella B interregionale.

Entrambe le squadre, inoltre, vengono da una serie di sconfitte e sono quindi determinate a tornare alla vittoria. Una vittoria che, nel caso in cui ad aggiudicarsela fosse lo Spezia, varrebbe doppio: i bianconeri, infatti, si sono aggiudicati la gara di andata e, in ottica play-off, la vittoria anche al ritorno costituirebbe un notevole valore aggiunto.

“Per noi è come una finale – commenta il direttore sportivo bianconero Maurizio Caluri – i due punti sarebbero davvero importantissimi. I ragazzi si sono allenati molto bene durante tutta la settimana e sono pronti a scendere sul parquet e determinati ad andare a caccia di una vittoria che manca ormai da tanto tempo. Non vediamo l’ora di giocare e provare a fare esultare il PalaSprint”

