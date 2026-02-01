Torna la Fiera di Sant’Agata: ecco tutte le modifiche a viabilità e trasporto pubblico

Genova. La Fiera di Sant’Agata torna oggi, domenica 1° febbraio, nel quartiere genovese di San Fruttuoso, rinnovando un appuntamento che affonda le radici in una tradizione secolare e che tuttora conserva un forte valore identitario per l’intera città.

La manifestazione, l’appuntamento fieristico più atteso dell’anno, si distingue per la ampiezza e varietà dell’offerta. Circa 550 banchi di operatori provenienti anche da fuori regione renderanno come sempre unica la manifestazione che si snoderà tra corso Sardegna, via Giacometti, via Casoni, piazza Terralba, via Torti, via Novaro, piazza Martinez, piazza Giusti, piazza Manzoni e corso Galilei.

